В среднем в прошлом году 12,5 тысяч пар женились ежемесячно, что является самым низким показателем за последние 10 лет.

В течение 2024 года в Украине было зарегистрировано 2,7 тыс. брачных договоров, что на 7% больше, чем в 2023 году. В целом же в прошлом году было заключено более 150 тыс. новых браков, что на 19% меньше, чем в 2023 году, и на 30% меньше, чем до начала полномасштабной войны.

Как сообщает платформа "Опендатабот", в среднем 12,5 тысяч пар женились ежемесячно в 2024 году, что является самым низким показателем за последние 10 лет.

"2 762 брачных договора было зарегистрировано в прошлом году. Это на 7% больше, чем в 2023 году. Однако это все еще на треть меньше, чем в 2021 году. Накануне полномасштабной войны украинцы заключили рекордное количество супружеских контрактов - 4 099", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас на 54 брака приходится лишь один брачный договор. К сравнению, в 2023 году один брачный договор приходился на 72 бракосочетания.

Новости Украины

В 2024 году Единый реестр должников был пополнен на более 712 тыс. записей. Чаще всего это были штрафы за нарушение правил дорожного движения, взыскания за админнарушения и в пользу государственного бюджета.

Аналитики "Опендатабот" также отмечали, что с начала полномасштабной войны эспрессо в Украине подорожало в 1,7 раза - с 19 гривен в 2021 году до 33 гривен на конец 2024 года.

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