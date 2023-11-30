Подписи под требованием отменить постановление 953 поставили военные, переселенцы, малообеспеченные и другие украинцы, которые были получателями гуманитарной помощи.

Десятки тысяч украинцев подписались под требованием волонтерского штаба "Украинская команда" к Кабинету министров отменить постановление №953, из-за которого существенно может сократиться объем гуманитарной помощи из-за границы. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

"Украинцы возмущены новым порядком ввоза в Украину гуманитарной помощи, который был утвержден постановлением Кабмина №953. Ведь он фактически делает невозможным получение из-за границы гуманитарной помощи, которая предназначалась военным, переселенцам и другим украинцам, которые в ней нуждаются. Вот тут – почти 50 тысяч подписей украинцев, поддержавших обращение "Украинской команды" к Кабмину с требованием отменить скандальное постановление. Мы передаем все эти подписи в Кабмин и надеемся, что правительство наконец-то нас услышит. Постановление 953 должно быть отменено", - заявил представитель "Украинской команды" Орест Криштафович.

Он отметил, что подписи под требованием отменить постановление 953 поставили военные, переселенцы, малообеспеченные и другие украинцы, которые были получателями гуманитарной помощи. Также это требование поддержали ряд общественных организаций, благотворительных фондов и волонтерских инициатив.

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"Люди понимают, что приближается коллапс волонтерского движения. Подчеркиваем: постановление 953 должно быть не отсрочено, а именно отменено. Потому что большинство положений нового порядка все равно должны вступить в силу уже с 1 декабря. И с этого момента поток гуманитарной помощи, которая помогала выжить миллионам украинцев, сократится в разы. Бюрократией Победы не добьешься", - подчеркнул Криштафович.