Показатели доверия за год ухудшились, однако баланс доверия-недоверия остается положительным.

По состоянию на декабрь 2024 года 52% украинцев доверяли президенту Владимиру Зеленскому, не доверяли - 39%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 2-17 декабря 2024 года.

По данным социологов, в конце 2023 года 77% доверяли президенту, но к февралю 2024 года доверие снизилось до 64%, а к маю 2024 года - до 59% (в то же время доля тех, кто не доверяет, выросла за указанный период с 22% до 36%).

"К октябрю 2024 года ситуация стабилизировалась, однако между октябрем и декабрем 2024 года уровень доверия вновь начал снижаться, хотя за счет не столько тех, кто не доверяет, а тех, кто имеет неопределенное отношение к президенту (то есть между октябрем и декабрем выросла прежде всего неопределенность, а не недоверие). По состоянию на декабрь 2024 года 52% украинцев доверяли президенту Зеленскому, не доверяли - 39%. Остальные 9% ответили, что не могут определиться со своим отношением. Хотя показатели доверия за год ухудшились, однако баланс доверия-недоверия остается положительным - +13%", - говорится в результатах опроса.

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Также отмечается, что во всех регионах Украины ситуация достаточно похожа и баланс доверия-недоверия - положительный. Так, несколько лучше отношение к президенту на Западе (баланс доверия-недоверия +27%) и в Центре (+13%). На Юге и Востоке показатели доверия также достаточно высокие, но немного ниже и баланс доверия-недоверия в этих регионах близок к 0 (то есть примерно одинаковая доля доверяющих и не доверяющих).

Как проводился опрос

Всего было опрошено 2000 респондентов (половине респондентов вопрос задавался в одной формулировке, половине - в другой формулировке). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Опрос украинцев

Как сообщал УНИАН, доля украинцев, готовых к территориальным уступкам агрессору ради завершения войны, заметно выросла. Так, если на протяжении мая-октября 2024 года доля украинцев, готовых к уступкам, оставалась стабильной, то с начала октября по декабрь прослеживается рост количества таких людей - с 32% до 38%.

При этом доля тех, кто категорически против никаких уступок, снизилась. Впрочем, несмотря на все сложные обстоятельства по состоянию на декабрь 51% украинцев выступали против никаких территориальных уступок (в начале октября было 58%).

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