Выступление в Москве жены члена наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергея Лещенко Анастасии Топольской и лаконичное оправдание бывшего журналиста-расследователя возмутили украинских пользователей соцсетей.

Речь об этом идёт в сюжете ТСН.Тижня.

«Популярная диджей Настя Топольская с новым псевдо Шейс пробралась в «логово врага», 8 мая, когда дома отмечали День памяти и примирения, она сыграла на вечеринке для российского ЛГБТ-сообщества в одном из московских клубов. Выложила всю эту красоту в «Инстаграм» и вызвала шквал комментариев и возмущение в соцсетях. Начиная от параллелей - а если бы так Клавдия Шульженко, напевая «Синий платочек», поехала в 1943-м в Берлин выступать на какой-то вечеринке? Заканчивая вопросом, а как вообще попала в Москву? Если в связи с распространением коронавируса въезд иностранцам туда практически запрещён», - говорится в сюжете.

Также приведены некоторые комментарии пользователей: «Нормально, когда украинцы ездят развлекать граждан страны, что на нас напала? Особенно если развлекает россиян жена экс-нардепа и известного журналиста, а теперь - член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергея Лещенко?».

Украинцев возмутил не столько насмешливый комментарий А. Топольской, а лаконичная реакция её супруга.

«Именно он, как журналист, не раз описывал недостойное поведение членов семей украинских политиков. А здесь - ограничился комментарием, что его жена поехала поддержать меньшинство, которое страдает от Путина и Кадырова. К людям публичным, которые пропагандируют определённые ценности, и действительно требований больше. Потому что, кроме жены экс-политика, на этой же вечеринке зажигали ещё несколько украинских диджеек. Но их мужья не уверяют народ, что так популяризируют Украину», - подчёркивается в сюжете.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь