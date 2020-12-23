В целом причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности властей (63%), хотя четверть считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса.

Ключевыми общенациональными проблемами граждане считают коррупцию, войну на Донбассе, экономический кризис, некомпетентность властей и эпидемию коронавируса.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-20 декабря.

«Ключевыми общенациональными проблемами граждане считают коррупцию, войну на Донбассе, экономический кризис, некомпетентность властей и эпидемию коронавируса. При этом на личностном уровне к перечисленным проблемам добавляется еще и низкое качество медицины, а проблема экономического кризиса уже возглавляет «рейтинг проблем», - говорится в результатах.

Указывается, что в целом причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности властей (63%), хотя четверть считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса. Еще 9% опрошенных видят причиной - войну на Донбассе. При этом количество тех, кто объясняет ситуацию в экономике некомпетентностью властей, за последние полгода выросло с 53 до 63%.

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Как проводился опрос

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Опрошено 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face).

Погрешность репрезентативности исследования не более 2,2%.

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Автор: Константин Гончаров