В 2020 году гражданам Украины было выдано 601 200 первых видов на жительство в ЕС.

Украинцы уже пятый год подряд получают наибольшее количество разрешений на проживание в странах Европейского Союза.

В 2020 году гражданам Украины было выдано 601 200 первых видов на жительство в ЕС, что делает их самой большой группой гражданства среди всех получателей. Об этом сообщает аналитический центр агентства по международному трудоустройству Gremi Personal, ссылаясь на данные Евростата.

Трудоустройство стало основной причиной для получения разрешений украинцами (86% всех первых разрешений на проживание). Польша возглавила список европейских стран, где украинцам выдали больше всего видов в основном для работы - 81% (488 900 разрешений).

На втором месте по количеству полученных разрешений на проживание в странах ЕС - граждане Марокко (123 400 разрешений, из которых 56% были выданы в Испании), на третьем - граждане Индии (79 270, из которых 14% были выданы в Германии). На граждан этих стран приходилось более одной трети (36%) всех первых разрешений на проживание, выданных в 2020 году.

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В целом в 2020 году было выдано около 2,2 млн первых видов на жительство для граждан стран, не входящих в ЕС. Их количество уменьшилось на 24% (или 706 000) по сравнению с 2019 годом. И это первое падение, которое наблюдается в растущей тенденции 2013-2020 годов. Снижение количества первых видов на жительство в основном было вызвано пандемией COVID-19 и связанными с этим ограничениями на поездки и административными действиями, которые ввели национальные органы власти.

Как сообщал УНИАН, польские работодатели активно приглашают на работу украинцев и готовы платить нашим работникам суммы, которые намного выше средней зарплаты в Украине.

Автор: Олег Давыгора