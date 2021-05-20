Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности внесло российских актеров Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба МКИП.
Отмечается, что соответствующее письмо СБУ поступило в ведомство 11 мая.
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«Соответствующим приказом МКИП от 19 мая 2021 года Копылов Игорь Сергеевич, Петренко Игорь Петрович и Миронова Мария Андреевна были включены в перечень. Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать «включать» или «не включать» в списки МКИП не наделено», - говорится в сообщении.
По данным ведомства, оно осуществляет обнародование перечня и обновления на своем официальном сайте.
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