По словам министра обороны Алексея Резникова, никаких оснований нервничать или переживать, что кому-то не хватит – нет.

В Украине нет никаких проблем с выплатами, амуницией ни тем более с зимней формой.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время информационного телемарафона.

"У нас нет никаких проблем ни с выплатами, ни с амуницией, ни тем более с зимней формой. Это надуманные вопросы. Даже не понимаю, кто источник этой идеи, что есть проблемы", - сказал он.

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По его словам, в Украине обеспечили большое количество заказов летней формы, а также на складах уже сегодня лежит не одна сотня тысяч бронежилетов и шлемов.

"А также соответственно на сегодняшний день зимняя форма уже развозится командованием сил логистики, которому министерство обороны по контрактам перевезло сотни тысяч комплектов, которые уже раздаются в первую очередь на линии непосредственного соприкосновения, а дальше будет передаваться в тыловые части, которые не находятся на линии фронта. Поэтому никаких оснований нервничать, переживать, что кому-то не хватит – нет", - подчеркнул министр обороны.

Зимняя форма ВСУ

Как сообщал УНИАН, в конце сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заверила, что военнослужащие Вооруженных сил Украины не будут иметь проблем с обеспечением зимней одеждой. По ее информации, в период с 22 по 28 сентября Министерством обороны для обеспечения подразделений ВСУ передано: 24,2 тыс. ед. бронежилетов; 14,1 тыс. ед. шлемов; 63,2 тыс. пар обуви, из них 35,4 тыс. зимней; 24,2 тыс. комплектов полевой формы; 15,2 тыс. зимних курток и тому подобное.

В начале октября Эстония заявила о намерении передать новый пакет военной помощи для Украины, в который, в частности, должны войти боеприпасы и зимнее снаряжение.

Также Украина получит от Германии пакет помощи на 11 миллионов евро. Речь идет о теплой форме, палатках и снаряжении для ведения боевых действий зимой.

13 октября в Министерстве обороны сообщили, куда будет направлена новая военную помощь Канады для Украины в размере 47 млн долларов. В том числе 15 миллионов долларов будет направлено на приобретение зимнего снаряжения, шапок, перчаток, ботинок. Около 500 тысяч единиц зимней одежды и снаряжения отправят в Украину в ближайшие недели.

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