На сегодняшний день в Донецкой области процент от эпидемического порога составляет 94,4% при норме 100%.

Донецкая область перешла из "оранжевой" в "желтую" зону эпидемической опасности, таким образом сегодня вся Украина в "желтой" зоне.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Как отмечается, на сегодняшний день в Донецкой области процент от эпидемического порога составляет 94,4% при норме 100%.

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Таким образом, в Украине не осталось больше регионов, где был бы превышен хоть один показатель по COVID-19. При этом в пяти регионах показатели частично соответствуют "зеленой" зоне карантина. В Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях ниже процент от эпидпорога составляет менее 50%, а в Винницкой области - коэффициент выявления случаев инфицирования менее 5%.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время могут перейти в "зеленую" зону карантина.

Вся Украина может стать "зеленой" если на территории не менее 13 регионов заболеваемость гриппом и ОРВИ менее 50 процентов эпидемического порога, а коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 5 процентов. "Зеленая" зона позволяет смягчить карантинные ограничения.

Карантин в Украине: что известно

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Авторы: Виктория Гордиенко, Леся Лещенко