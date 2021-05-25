Донецкая область перешла из "оранжевой" в "желтую" зону эпидемической опасности, таким образом сегодня вся Украина в "желтой" зоне.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.
Как отмечается, на сегодняшний день в Донецкой области процент от эпидемического порога составляет 94,4% при норме 100%.
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Таким образом, в Украине не осталось больше регионов, где был бы превышен хоть один показатель по COVID-19. При этом в пяти регионах показатели частично соответствуют "зеленой" зоне карантина. В Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях ниже процент от эпидпорога составляет менее 50%, а в Винницкой области - коэффициент выявления случаев инфицирования менее 5%.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время могут перейти в "зеленую" зону карантина.
Вся Украина может стать "зеленой" если на территории не менее 13 регионов заболеваемость гриппом и ОРВИ менее 50 процентов эпидемического порога, а коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 5 процентов. "Зеленая" зона позволяет смягчить карантинные ограничения.
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