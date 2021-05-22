При этом в шести областях показатели соответствуют "зеленой" зоне карантина.

В Украине по состоянию на 22 мая в «оранжевой» карантинной зоне остается только одна область – Донецкая. Остальные области находятся в "желтой" зоне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В частности, в Донецкой области процент от эпидемического порога составляет 101,5%. Уровень госпитализаций в области составляет 35,5 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения, уровень загруженности коек с кислородом для лечения больных COVID-19 составляет 39,9% при предельном показателе 65%.

В остальных областях ни один из показателей по COVID-19 не превышает норму. При этом в шести регионах показатели соответствуют "зеленой" зоне карантина. В частности, в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Киевской, Николаевской и Полтавской областях процент от эпидпорога составляет менее 50%. Также в Винницкой области менее 5% составляет коэффициент выявления случаев инфицирования.

Отметим, что в "зеленой" и "красной" карантинных зонах нет ни одной области.

Коронавирус в Украине: данные

За сутки в стране зафиксировано 4606 новых случаев COVID-19, госпитализировали 1665 человек, выздоровели – 12 586, умерли – 178.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели более 2,1 млн человек, умерли – 49 279.

По данным Минздрава, всего с начала вакцинальной кампании проведено 1 049 311 прививок, вакцинировано 971 011 людей.

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Автор: Ирина Погорелая