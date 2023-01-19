19-летнюю девушку отправят на лечение за границу.

После ракетного удара России по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года люди продолжают обращаться за медицинской помощью. По состоянию на 18 января пострадавших было уже 80.

Как сообщает Днепровская ОВА, на стационарном лечении остается 21 взрослый и трое детей, пострадавших в результате удара.

"Подавляющее большинство пострадавших в день трагедии к нам доставляли бригады скорой медицинской помощи", – заявил заместитель медицинского директора одной из больниц области Александр.

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Отмечается, что именно в это заведение поступило больше всего пострадавших. Медики оказали помощь 32 людям. Половину из них уже выписали.

"Девятерым людям оказали помощь амбулаторно. Восьмерых пациентов направили в реанимацию. Сейчас там остается только одна женщина", – говорится в сообщении.

Известно, что в этой больнице остаются 17 пациентов. Жизни ни одного из них ничего не угрожает.

"Одну 19-летнюю девушку направили во Львов. Министерство здравоохранения совместно с профильным областным департаментом согласовали ее лечение за рубежом", – рассказали в больнице.

В ОВА подчеркнули, что в ночь трагедии в этой больнице одновременно работало более 10 медицинских бригад.

Ракетный удар по дому в Днепре

14 января 2023 года российские террористы выпустили ракету Х-22 по Днепру. Российские войска попали в жилой многоэтажный дом, в результате чего одна секция здания обрушилась.

Поисково-спасательная операция длилась около двух суток. По официальным данным, жертвами российской атаки стали 45 человек. Она унесла жизни взрослых и детей.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что тела людей, считающихся пропавшими без вести, могут не найти. По его словам, останки людей могли "испариться" из-за морозов и горения ракетного топлива.

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