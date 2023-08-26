Традиционный формат восстанавливают также в детских садах, внешкольных учреждениях и вузах города.

В Ивано-Франковске с 1 сентября восстанавливают обучение в школах в формате офлайн, как было до войны, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире телемарафона.

"Ивано-Франковск полностью возвращается к обучению как было до полномасштабного вторжения, то есть все ученики идут учиться в офлан-режиме. Нам удалось увеличить количество мест в укрытиях, нам удалось во всех заведениях добиться того, что все ученики в основном будут идти в одну смену обучения... Мы выполнили очень большой объем работы – это в основном расширение подвальных помещений, ремонт этих помещений под укрытие, а также установка ставен (специальные конструкции из металла, которые снаружи закрывают окно – УНИАН), которые тоже позволяют расширять укрытия в тех заведениях, где не было такого количества подвальных помещений", – отметил городской голова.

По его информации, только в 8 школах будет двухсменное обучение. Однако, подчеркивает мэр, "это не потому что укрытий недостаточно".

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"Количество классов недостаточное, заведения нуждаются в расширении. Есть школы где есть по 2 тысяч учеников и мест в классах не хватает. Это было и до полновамасштабного вторжения, и до COVID-19. Поэтому 8 школ будет обучаться в две смены. Все остальное – односменное", – объяснил Марцинкив.

Мэр добавил, что речь идет в целом и о работе детских садов, и о внешкольных учреждениях, и высших учебных заведениях.

"Что касается детских садов, то очень много сосредоточили внимания, чтобы заменить укрытия, которые там были из блоков, из песка на ставне там, где нет подвальных помещений", – отметил Марцинкив.

Он сказал, что традиционных "колокольчиков", "линеек" 1 сентября не будет, сейчас каждое заведение решает самостоятельно, в каком формате состоится празднование начала учебного процесса.

"Традиционно что-то будет для первоклассников. Очевидно, будет первый звонок, но большого количества, скопления людей не будет", – отметил Марцинкив.

Также он отметил, что в учебных заведениях будут работать блоки питания и сейчас кухни обеспечивают генераторами на случай возможных блэкаутов. Городской голова подчеркнул, что город готовится к возможным перебоям с энергоснабжением.

"Мы обеспечили по несколько генераторов для каждой школы. Генераторы для индивидуальных теплопунктов, для котельных, чтобы не было перебоев с теплоснабжением. Также есть места, оборудованные под буржуйки на всякий случай. есть запас дров. То есть мы гораздо лучше подготовились чем в прошлом году...", - сказал городской голова Ивано-Франковска.

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В апреле в Министерстве образования и науки заявили, что прилагают максимум усилий, чтобы создать необходимые условия для организации обучения в Украине в офлайн-формате. Министр образования и науки Оксен Лисовой подчеркнул, что безопасность является приоритетом, поэтому в тех случаях, когда офлайн не возможен по причинам безопасности, задача – ввести качественное онлайн-обучение.

В июле Министерство образования рекомендовало университетам и колледжам с 1 сентября перейти на офлайн-обучение. Причиной такого решения называют то, что дистанционное обучение привело к "бесспорному снижению качества образования".

В течение лета предлагалось на местах предпринять максимальные усилия для обустройства укрытий в вузах, чтобы вернуться на очное обучение. Несмотря на рекомендацию, заведениям предоставлена возможность самим определять формат образовательного процесса.

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