Оценки экспертов, проводивших исследование роста продаж контрафактной продукции, сходятся на одинаковой цифре, отметил журналист.

От нелегальной табачной торговли бюджет Украины ежегодно теряет около 23 млрд гривень. Такими расчетами поделилися журналист-расследователь и ведущий телемарафона Евгений Плинский.

В ходе пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре он отметил, что все основные исследования, которые проводились различными центрами - в том числе Kantar-Украина, Экономической экспертной платформой, а также исследованиями по заказу антитабачных организаций - указывают на близкие цифры потерь из-за нелегального табачного рынка. Плинский упомянул, что два исследования - Kantar-Украина и Экономической экспертной платформы, - показали, что около 23-25% украинского табачного рынка находится в тени. В то же время исследование Киевского международного института социологии (КМИС) по заказу антитабачной общественной организации "Життя" показало несколько более низкий уровень нелегального рынка - около 13%.

По мнению Плинского, это может объясняться разницей в методологии проведенных исследований.

Здесь надо смотреть технически - на разницу в методологии, по которой проводились исследования. Кроме исследований Kantar-Украина и КМИС, есть еще исследование Экономической экспертной платформы, по которому показатель нелегальной торговли табачными изделиями составляет около 23%. Поэтому мы можем взять средний показатель и согласиться, что уровень нелегального рынка табака в Украине составляет 20-23%. И такой показатель будет объективным и реальным."

Плинский добавил, что во всех исследованиях совпадали оценки по потерям бюджета - около 23 млрд. грн.

"Эта цифра оглашалась в т.ч. на финансовом комитете парламента, и его руководители народные депутаты Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк об этом говорили. То есть объемы нелегального рынка действительно существенно выросли - с около 5% в 2019 г. до 20-23% сейчас", - объяснил тенденцию журналист-расследователь.

Нелегальный рынок табака в Украине

Как отмечалось, согласно отчету аудиторской компании KPMG, Украина является вторым по величине рынком в Европе по уровню нелегальной торговли сигаретами, уступив лишь Франции.

Напомним, согласно последнему исследованию Kantar, уровень нелегального рынка сигарет в Украине в 2023 году достиг 25,7% (по состоянию на октябрь). Еще в июне 2023 года этот показатель составлял 19,5%. Такой процент "тени" является абсолютным антирекордом за всю историю исследования Kantar нелегальной торговли сигаретами в Украине, начиная с 2011 года.

По данным польских журналистов, украинский бюджет ежегодно теряет деньги, за которые можно приобрести 29 пусковых установок HIMARS со всем оборудованием.

Табачным контрафактом в Украине в основном торгуют через телеграм-каналы, он делится на два типа продукции - очевидные "кальки" брендов и продукция, формально предназначенная для продажи в зоне беспошлинной торговли (с маркировкой Duty Free) или на экспорт. Лидерами по реализации нелегальных сигарет являются крупные города - Днепр, Одесса, Львов, Харьков.

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