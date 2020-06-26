В Черновцах подсчитали убытки от масштабного наводнения (видео)

Сложная ситуация сложилась в некоторых районах области.

В Черновцах сегодня возобновил работу крупнейший рынок города - Калиновский, который на днях затопило из-за наводнения.

Об этом рассказал городской голова Черновцов Алексей Каспрук, говорится в сюжете ТСН.

"Коммунальщики и предприниматели уже почти навели порядок на рынке. Он начинает работать сегодня. Подтопленными остаются несколько домохозяйств. Но больше бед вода наделала в области",- говорит глава областного центра.

Сложная ситуация в Новоселицком и Выжницком районах - там подтоплены села вблизи Черновцов.

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"Убытки очень большие. Надо восстанавливать дороги, дамбы, гидротехнические сооружения. Следует помогать людям, у которых повреждены подворья и хозяйства. Снова остро встал вопрос о строительстве водозащитных сооружений в Черновцах. Их стоимость более миллиарда гривень, но город не может самостоятельно профинансировать. Нужна государственная программа и поддержка", - отметил Алексей Каспрук.

По его словам, областной центр понес убытки примерно на 12-13 миллионов гривень. Резервный фонд, который имеет город, используют на борьбу с коронавирусом. Поэтому, отмечает мэр, без помощи государства в ликвидации последствий паводка не обойтись.

"После наводнения 2008-2010 годов было предпринято много легких мероприятий. Не было достаточно инвестировано в защитные сооружения, дамбы. Впрочем, в этот раз мы уже имели картину и предполагали, откуда ждать воду, отслеживали ее движение. Поэтому могли за несколько дней предупредить и предпринимателей, и жителей города и области об опасности. Поэтому в этом году люди были более подготовлены, а значит, убытки понесены меньшие", - подчеркнул мэр.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах мужчина поймал огромную рыбу на затопленном паводком рынке.

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