В этом году фигуранта дважды "ловили" с белым порошком в пакетиках.

Задержанный по подозрению в убийстве киевского музыканта Александра Деревянка 35-летний Денис Мамедовов является кандидатом в мастера спорта по боксу и кикбоксингу, а также призером чемпионата по бодибилдингу.

Читайте такжеУбийство музыканта в Киеве: суд арестовал третьего подозреваемогоКак пишет «Обозреватель», он активно занимается спортом около 20 лет, при этом активно ведет свои страницы в социальных сетях.

Также сообщается, что Денис ездил на BMW X5, на котором не раз попадал в ДТП. Кроме того, его подозревали в употреблении наркотиков. Два раза в этом году при нем были обнаружены пакетики с белым порошком.

Сообщник Мамедовова - Юрий Туманский работал юристом сети спортклубов, в которой Денис некоторое время был фитнес-тренером.

Убийство музыканта Александра Деревянко: подробности

2 декабря стало известно об исчезновении Деревянко. Оказалось, что музыкант исчез еще 22 ноября в Киеве. Свидетели уверяли, что видели мужчину накануне в больнице с разбитой губой.

Впоследствии стало известно, что музыканта убили. Правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве.

Позже полицейские задержали третьего подозреваемого по делу.

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Автор: УНИАН