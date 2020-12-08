Подозреваемых задержали 5 декабря / фото facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Задержанный по подозрению в убийстве киевского музыканта Александра Деревянка 35-летний Денис Мамедовов является кандидатом в мастера спорта по боксу и кикбоксингу, а также призером чемпионата по бодибилдингу.

Читайте такжеУбийство музыканта в Киеве: суд арестовал третьего подозреваемогоКак пишет «Обозреватель», он активно занимается спортом около 20 лет, при этом активно ведет свои страницы в социальных сетях.

Также сообщается, что Денис ездил на BMW X5, на котором не раз попадал в ДТП. Кроме того, его подозревали в употреблении наркотиков. Два раза в этом году при нем были обнаружены пакетики с белым порошком.

Денис Мамедовов активно занимается спортом / фото obozrevatel.com

Сообщник Мамедовова - Юрий Туманский работал юристом сети спортклубов, в которой Денис некоторое время был фитнес-тренером.

Убийство музыканта Александра Деревянко: подробности

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Автор: УНИАН