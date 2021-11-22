Один из задержанных был причастен к ряду резонансных и крайне жестоких разбойных нападений на Львовщине и Ивано-Франковщине.

Правоохранители задержали группу из семи человек, подозреваемую в убийстве в Брюховичах известного местного бизнесмена Мечеслава Жеребецкого, разбойном нападении на директора лесхоза в Радехове Степана Данькевича и еще в ряде подобных преступлений.

Шестеро из них уже находятся под стражей, сообщает сайт Дело, ссылаясь на опубликованное в реестре судебных решений определение Галицкого районного суда города Львова, которым следствие по этим резонансным преступлениям продлено до февраля 2022 года.

Один из задержанных, уточняет СМИ, ранее принадлежал к так называемой "банде Кочеткова", которая отмечалась неоправданной жестокостью и садизмом в отношении своих жертв, и уже отбывал наказание за бандитизм.

Трех участников банды задержали еще 20 мая этого года на трассе "Киев – Житомир" вблизи столицы, когда они возвращались из Харькова, где совершили еще одно жестокое нападение – на жилище 56-летней местной жительницы, которую пытками, в частности раскаленным утюгом, заставили признаться, где она прячет свои сбережения и ценности. Добычей преступников тогда стали средства, золотые украшения и часы — всего на сумму более 6 миллионов гривень.

"Ими оказались 37-летний житель Луцка, а также 45-летний и 44-летний жители Львова", – сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Тогда же Нацполиция опубликовала видео задержания бандитов, отметив в сообщении, что задержанные причастны к серии разбоев на жилища граждан и офисные учреждения на территории нескольких областей Украины.

Во время избрания меры пресечения подозреваемым в разбойном нападении на харьковчанку, стала известна фамилия одного из задержанных — Олега Терлецкого. Этот ранее осужденный за бандитизм мужчина в свое время принадлежал к жестокой банде Николая Кочеткова, которая на протяжении 2000-2004 годов совершила более двух десятков разбоев с насилием и убийствами, во время которых обогатились более чем на полтора миллиона гривень. Он был приговорен к длительному сроку заключения, но несколько лет назад вышел на свободу.

Свое участие в преступлениях Терлецкий отрицал, однако у правоохранителей оказалось достаточно доказательств его причастности к этому разбойному нападению.

Позже волынские издания сообщили фамилии еще двух задержанных участников разбоя в Харькове — львовянина Владимира Байды и лучанина Николая Кучерука. Как оказалось, оба в 2017 году фигурировали в скандальных "разборках" с луцкими муниципалами.

Вскоре правоохранители установили, что один из задержанных был причастен к ряду резонансных разбойных нападений на Львовщине и Ивано-Франковщине. В частности, 20 января 2020 года в городе Радехове он вместе с сообщниками совершил нападение на подворье директора местного лесхоза. В доме тогда, кроме него, находились его жена, теща и двое маленьких детей. Нападавшие связали взрослых и пытками заставляли их признаться, где в доме спрятаны ценности и деньги. Не выдержав пыток, жена Степана Данькевича от побоев умерла. Добычей разбойников стали деньги, ювелирные изделия и имущество на сумму около 300 тысяч гривень.

Следующее разбойное нападение с убийством банда совершила в Брюховичах, проникнув на территорию подворья местного бизнесмена Мечеслава Жеребецкого на улице отца Издрика.

Почерк разбойников был тот же — веревками и скотчем они связали хозяев и мордовали их, выспрашивая, где спрятаны деньги. От полученных побоев 61-летний предприниматель скончался. Из его дома нападавшие вынесли деньги и ценности на сумму более полутора миллионов гривень.

Соучастников нападения на бизнесмена в Брюховичах правоохранители установили. Из постановления Галицкого райсуда города Львова известно, что в июле этого года во время задержания двое бандитов оказали сопротивление работникам полиции. Задержания происходили одновременно — в одном из сел Стрыйского района и возле торгового центра "Форум" Львове. Один из задержанных, пытаясь скрыться, распылил в лицо полицейскому газовый баллончик, другой – вступил в рукопашный бой. Как стало известно, задержанные были ранее судимы, один из них в последний раз отбывал наказание за умышленное убийство, другой — за угон автомобилей.

Кроме нападений на дома, бандитам инкриминируют также ряд разбоев на предприятия, совершенных уже в этом году. Объектами преступных посягательств были, в частности, "Мостиский хлебокомбинат", "Кохавинская бумажная фабрика" на Львовщине и "Раковчицкие колбасы" на Ивано-Франковщине.

Следствие по делу продолжается.

Автор: Григорий Бондарь