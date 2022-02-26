В режиме реального времени телевизионный эфир транслируют и украинские радиостанции.

26 февраля по инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины, а также ведущих медиагрупп Украины - 1+1 media, StarLight Media, Медиа Группа Украина, Inter Media Group и телеканала Рада стартовал совместный телевизионный эфир "Єдині новини". Телеканалы объединили усилия ради слаженной и бесперебойной подачи информации о войне и агрессии РФ миллионам украинцев и вещают поочередно.

Кроме этого, в режиме реального времени телевизионный эфир транслируют и украинские радиостанции. В частности, к вещанию присоединились станции "Украинское радио", "Радио Культура", "Радио Луч". Доступ к трансляциям есть и на сайтах указанных станций.

Радиостанции можно найти на таких волнах:

Украинское радио 105 FM - Киев, 106,1 FM - Харьков, 103,3 FM - Львов, 87,5 FM - Днепр, 103,7 FM - Запорожье, 90,4 FM - Кривой Рог;

Радио Культура, 97,6 FM - Киев, 91,6 FM - Харьков, 103,9 FM - Львов, 100,1 FM - Николаев, 89,5 FM - Полтава;

Радио Луч, 97,2 FM - Киев, 100,5 FM - Харьков, 102,5 FM - Львов, 106,2 FM - Запорожье, 98,7 FM - Кривой Рог.

Радиостанции доступны в других городах Украины, сканируйте эфир FM-приемниками.

Напоминаем, ведущие украинские медиагруппы обратились к международным провайдерам с предложением выключить российские новостные каналы. При поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины ведущие украинские медиагруппы – 1+1 media, StarLight Media, Медиа Группа Украина и Inter Media Group – обратились к международных телевизионных провайдеров с просьбой отключить вещание для российских новостных каналов на европейских спутниках, кабельных сетях, ОТТ-платформах и других ресурсах.