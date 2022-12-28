Проверка продлится до 30 декабря / фото ua.depositphotos.com

В Киевской области начали проверять личные документы и транспорт граждан. Это происходит в Обуховском районе.

Как сообщается на сайте Обуховского городского совета, проверка продлится до 30 декабря. Также добавляется, что целью таких мер является проверка соблюдения гражданами требований правового режима военного положения.

"По плану руководства Вооруженных Сил Украины в Обуховском районе в период с 25 по 30 декабря 2022 года будут проводиться мероприятия по проверке транспорта и личных документов граждан", - говорится в сообщении.

Видео дня

Новости Киева и области

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Киевщине запретили использовать гирлянды и праздничную иллюминацию. Это касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности.

Читайте также:
Нет тепла и канализации: стало известно о критической ситуации в Северодонецке
Нет тепла и канализации: стало известно о критической ситуации в Северодонецке
В Луганской области начали принудительно давать детям гражданство РФ
В Луганской области начали принудительно давать детям гражданство РФ
УПЦ МП отказалась менять название, несмотря на решение Конституционного суда
УПЦ МП отказалась менять название, несмотря на решение Конституционного суда
Стала символом матерей: как сейчас живет Мадонна из киевского метро с известного фото (видео)
Стала символом матерей: как сейчас живет "Мадонна из киевского метро" с известного фото (видео)
Ситуация с электроэнергией в Киеве: есть две хорошие новости
Ситуация с электроэнергией в Киеве: есть две хорошие новости
В следующем году вода в Украине дважды подорожает: сколько будем платить
В следующем году вода в Украине дважды подорожает: сколько будем платить
РФ бомбит Украину без удовольствия: Симоньян выдала новую порцию бреда (видео)
РФ бомбит Украину "без удовольствия": Симоньян выдала новую порцию бреда (видео)

Кроме этого, в КГГА огорчили прогнозом на зиму. Энергетики работают над улучшением ситуации со светом круглосуточно. В столице продолжаются экстренные отключения света, с которыми киевляне будут жить в течение всей зимы.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Киев остается первоочередной целью для российских воздушных атак. Поэтому игнорировать тревоги не стоит.

Вас также могут заинтересовать новости: