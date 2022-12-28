Целью определенных мероприятий является проверка соблюдения гражданами требований правового режима военного положения.

В Киевской области начали проверять личные документы и транспорт граждан. Это происходит в Обуховском районе.

Как сообщается на сайте Обуховского городского совета, проверка продлится до 30 декабря. Также добавляется, что целью таких мер является проверка соблюдения гражданами требований правового режима военного положения.

"По плану руководства Вооруженных Сил Украины в Обуховском районе в период с 25 по 30 декабря 2022 года будут проводиться мероприятия по проверке транспорта и личных документов граждан", - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН уже сообщал, что на Киевщине запретили использовать гирлянды и праздничную иллюминацию. Это касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности.

Кроме этого, в КГГА огорчили прогнозом на зиму. Энергетики работают над улучшением ситуации со светом круглосуточно. В столице продолжаются экстренные отключения света, с которыми киевляне будут жить в течение всей зимы.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Киев остается первоочередной целью для российских воздушных атак. Поэтому игнорировать тревоги не стоит.

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