Всего 6,6 млн граждан Украины открыли специальные счета в банках.

Уже 5,5 млн украинцев воспользовались предложением получить выплаты за полную вакцинацию против COVID-19.

Как сообщается на сайте главы государства, об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса.

Как доложил главе государства Владимиру Зеленскому премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, на сегодня уже более 5,5 млн вакцинированных украинцев подали заявление на получение 1 тыс. грн от государства в рамках программы "єПідтримка".

Всего 6,6 млн граждан Украины открыли специальные счета в банках.

По словам Шмыгаля, через "Ощадбанк" на спецсчета украинцев переведено более 3,6 млрд грн, из которых граждане уже потратили более 365 млн грн.

По данным правительства, 35% этих средств украинцы потратили на книжную продукцию, 32% – на посещение кинотеатров, 11% – на железнодорожные перевозки и 10% на другие направления.

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Как сообщал УНИАН, программа "єПідтримка", в рамках которой привитые от COVID-19 украинцы могут получить по 1 тыс. грн, стартовала 19 декабря.

Средства можно тратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, покупку книг и билетов для путешествий внутри страны и тому подобное.

К программе привлечены "Монобанк", "Альфа-банк", "А-банк", "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк".

По данным Минцифры, по состоянию на 24 декабря заявки на получение средств в приложение "Дія" подали 5 млн украинцев, 6 млн открыли спецкарты, всего было потрачено 270 млн грн.