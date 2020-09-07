Преподавательница киевского Колледжа информационных систем и технологий прилюдно унижала 16-летнего студента.
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Видео инцидента опубликовала в Facebook журналист Наталья Прудка.
"Рот закрой! Я тебе слово давала?!!!" - визжит благим матом учительница физкультуры на 16-летнего студента Киевского Колледжа информационных систем и технологий на Львовской площади. Там она называет и свое имя», – написала Прудка.
На видео можно видеть, что преподавательница обрушилась с криком на студента, в грубой форме требуя от него замолчать. Студент пытается корректно отвечать ей.
По словам Прудкой, дети жалуются на преподавательницу.
«Студенты говорят, что она еще и деньги требует. Директор уже пообещал родителям ее уволить», – отметила автор публикации.
Ранее в Киеве учительница травила и унижала детей. Полицейские составили административные протоколы за буллинг и хулиганство на учительницу школы Подольского района столицы.
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