Проезд в городском транспорте бесплатный.

Киевские власти опровергли информацию об ограничении въезда и выезда из Киева. Общественный транспорт курсирует.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Информация об ограничении въезда и выезда из Киева не соответствует действительности. Сейчас въезды и выезды из города не закрывали", - говорится сообщение.

Заместитель главы КГГА Николай Поворозник отметил, что метрополитен работает в обычном режиме, кроме красной линии, где по организационным причинам поезда курсируют от станции "Лесная" до станции "Шулявская".

Наземный общественный транспорт Киева также продолжает курсировать в нормальном режиме.

Проезд в городском транспорте бесплатный.