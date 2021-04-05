Киевские власти прогнозируют, что ситуация с нехваткой спецпропусков для проезда в общественном транспорте во время ужесточения карантинных ограничений нормализуется завтра-послезавтра.
Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в понедельник, 5 апреля, передает ТСН.
Читайте такжеОчереди в метро, заоблачные цены на такси: как Киев встретил первый день локдаунаОн уверяет, что коммунальный транспорт работает без сбоев.
«Я могу сказать, что сегодня мы уже выдали фактически 500 тысяч пропусков, удовлетворили около 8 тысяч заявок от всех субъектов, которые считали необходимым оформить эти пропуска», – отметил он.
Чиновник предположил, что причиной сложившейся ситуации стало то, что предприятия получали спецпропуска в выходной день.
Карантин в Киеве: ограничения
В Киеве с 20 марта действуют ужесточенніе карантинные ограничения. Под запретом, в частности:
- работа кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;
- работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
- проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека);
- проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
Дополнительно с 5 апреля в Киеве:
- проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам,
- закрыты детсады и начальные классы в школах.
Как сообщил мэр Виталий Кличко, ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram