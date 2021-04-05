В столице с 5 апреля ужесточили карантинные ограничения.

Киевские власти прогнозируют, что ситуация с нехваткой спецпропусков для проезда в общественном транспорте во время ужесточения карантинных ограничений нормализуется завтра-послезавтра.

Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в понедельник, 5 апреля, передает ТСН.

Читайте такжеОчереди в метро, заоблачные цены на такси: как Киев встретил первый день локдаунаОн уверяет, что коммунальный транспорт работает без сбоев.

«Я могу сказать, что сегодня мы уже выдали фактически 500 тысяч пропусков, удовлетворили около 8 тысяч заявок от всех субъектов, которые считали необходимым оформить эти пропуска», – отметил он.

Чиновник предположил, что причиной сложившейся ситуации стало то, что предприятия получали спецпропуска в выходной день.

Карантин в Киеве: ограничения

В Киеве с 20 марта действуют ужесточенніе карантинные ограничения. Под запретом, в частности:

работа кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека);

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Дополнительно с 5 апреля в Киеве:

проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам,

закрыты детсады и начальные классы в школах.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.

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Автор: Катерина Шварц