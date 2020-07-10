Ткаченко инициирует проведение "Национальных круглых столов" для начала культурного диалога в украинском обществе

По словам Ткаченко, цель программы – объединить нацию ради прогресса и прорыва страны, а также отпора агрессору.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко инициирует программу «Национальных круглых столов», чтобы начать культурный диалог в украинском обществе.

О деталях программы он рассказал на своей странице в Facebook.

«Культура – это не только искусство, культура – это про людей. Наша цель – объединить нацию ради прогресса и прорыва страны, а также отпора агрессору. Именно поэтому сегодня так актуально начать культурный диалог в украинском обществе. Для этого начинаем программу «Национальных круглых столов». Проект направлен на то, чтобы проявить чувственные темы в культурных вопросах», - отметил он.

Всего запланировано семь круглых столов в разных городах – Днепропетровск, Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Острог, Полтава. Каждый круглый стол будет посвящен отдельной теме и будет иметь своего координатора.

Первое обсуждение запланировано на начало августа, а первый круглый стол на сентябрь, также дискуссия ученых будет доступна и в онлайне.

Координатор программы – Александр Доний, ученый, глава Центра исследований политических ценностей, председатель Художественного объединения «Последняя Баррикада». Сомодератором будет религиовед Игорь Козловский.

▪️ Историческое направление (Исторические личности, Самоидентификация и т. п) - координатор – историк, декан Исторического факультета КНУ им. Шевченко Иван Патриляк.

▪️ Культурное направление (Музыка, Изобразительное искусство, Литература - координатор – культуролог Константин.

▪️ Духовное направление (Религия, Церковь) - координатор - религиовед Игорь Козловский.

▪️ Языковое направление - координатор – языковед Анастасия Разлука.

▪️ Философское направление («Право на счастье», «Культура диалога») - координатор – Анатолий Ермоленко.

▪️ Экологическое направление - координатор – эколог Павел Вышебаба.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram