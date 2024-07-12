Тищенко и Барановская 'залегли на дно'

После громкого скандала в Днепре и реакции правоохранителей с радаров фактически исчезла экс-супруга нардепа Николая Тищенко Алла Барановская.

Любительница громких праздников, дорогой одежды и украшений активно демонстрировала свою лакшери-жизнь и во время пандемии, и после начала полномасштабного вторжения. Но стать скромнее женщину, похоже, заставила ситуация с Тищенко. Он до сих пор под круглосуточным домашним арестом, апелляционная инстанция в начале месяца так и не изменила ему меру пресечения. Спряталась от публики и блогерша Алла Барановская.

О том, что ее развод с Тищенко фиктивный и был оформлен лишь для того, чтобы прятать состояние, уже неоднократно сообщали СМИ. Более того, и само расторжение брака странным образом совпало с необходимостью обнародования деклараций чиновников - Тищенко успел развестись буквально накануне. Поэтому есть все основания полагать, что на самом деле он до сих пор вместе с Барановской. Она же последний свой пост опубликовала 19 июня - как раз накануне скандала в Днепре.

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Массовое общественное осуждение, судебные заседания, домашний арест - Алла Барановская скрылась после того, как у нардепа, с которым она живет и после развода, прошли обыски. Блогер и бизнесвумен пропала из соцсетей, ничего не постит ни в ленту, ни в сторис ни на своей личной странице, ни на странице своих салонов красоты. Токсичность Николая Тищенко уже повлияла и на публичную жизнь тех, кто к нему близок.

Полная тишина и со стороны самого нардепа - безудержная волна хейта, оскорбительных мемов и вполне серьезных и обоснованных петиций против него, похоже, загнали Николая Тищенко в тупик. После последнего судебного заседания никаких заявлений, оправданий или новых одиозных высказываний от него не слышно. Похоже, что скрываться от публичности и молчать - это новая тактика Тищенко. Или же указание со стороны влиятельных покровителей, которые годами его прикрывали и помогали избегать всех наказаний. Но дерзкое избиение защитника Украины посреди мирного города - это, пожалуй, уже слишком. Такого украинцы не прощают. Отвечать придется по закону.