Особое внимание при проверках уделяется украинцам, не имеющим вражеского российского паспорта.

Российские оккупанты в Запорожской области усилили "контрдиверсионные" меры в захваченной Васильевке.

Как сообщает Центр национального сопротивления, захватчики фактически закрыли город для въезда и выезда. Исключениее сделано для российских военных и коллаборантов, а также их родственников, которые еще не сбежали из города.

"Кроме того, оккупанты запретили свободное передвижение по городу и увеличили количество блокпостов", - говорится в сообщении.

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В ЦНС добавляют, что особое внимание при проверках уделяется украинцам, не имеющим вражеского российского паспорта.

Война в Украине - оккупированные территории

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают кошмарить жителей Мелитополя. В частности, захватчики увеличили количество блокпостов и усилили обыски, они останавливают каждого жителя города для проверок и врываются в дома даже посреди ночи.

Также известно, что российские военные мародерят на оккупированной части Донецкой области, и в частности украдут у людей телефоны и машины.

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