ТЦК отказал в отсрочке мужчине, жена которого имеет II группу инвалидности: что решил суд

Мужчине отказали якобы из-за отсутствия соответствующих подтверждающих документов.

Черновицкий окружной административный суд обязал ТЦК предоставить отсрочку от призыва по мобилизации мужчине, жена которого имеет II группу инвалидности

Как говорится в решении суда, у жены военнообязанного мужчины - II группа инвалидности. Он обратился в ТЦК и СП с заявлением о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, но ему отказали якобы из-за отсутствия соответствующих подтверждающих документов.

По словам мужчины, он подал полный перечень необходимых документов. Также он рассказал, что родители жены проживают в другой области и в силу возраста его жены (30 лет) не должны ее содержать.

Видео дня

Суд удовлетворил иск полностью и обязал ТЦК предоставить мужчине отсрочку от призыва по мобилизации.

"Иск удовлетворить полностью. Признать противоправным и отменить решение, оформленного протоколом комиссии по предоставлению отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, в части касающейся отказа в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Обязать принять решение, которым предоставить отсрочку от призыва по мобилизации на основании абз.11 ч.1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" - отмечается в решении.

В центре внимания украинская мобилизация 2024 - что стоит внимания

Как сообщал УНИАН, почти 5 тысяч осужденных согласились с тем, что нужно принимать закон об условно-досрочном освобождении путем заключения контракта на военную службу.

По озвученной Министерством юстиции информации, 20 тысяч осужденных могут воспользоваться правом условно-досрочного освобождения. Для реализации закона, которым разрешено некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины, необходимо принять еще ряд подзаконных актов. Сейчас Минюстом готовятся наработки совместно с Министерством обороны и Министерством внутренних дел, которые рассмотрят на заседании правительства, а также усилят внутренними приказами этих министерств.

Вас также могут заинтересовать новости: