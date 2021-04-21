В горсовете заявили, что не позволят таким дельцам наживаться за счет своих законопослушных неработающих конкурентов.

В Николаеве не будут возмещать убытки предпринимателям, которые продолжают торговать непродовольственными товарами на рынках, несмотря на ограничения «красной» зоны.

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Об этом сообщается на странице департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета в Facebook.

По словам директора департамента Андрея Ермолаева, на рынках города не все предприниматели придерживаются карантинных ограничений. В частности, несмотря на запрет, продолжается продажа непродовольственных товаров.

«Это противоречит тем договоренностям, которых достигли на своей недавней встрече мэр и руководители рынков Николаева. Было решено, что руководители, которые пострадали от введения усиленных карантинных ограничений, смогут получить возмещение уплаченных налогов. И в свою очередь - снизить арендную плату для предпринимателей. Но речь шла о помощи именно потому, что бизнесмены, которые занимаются продажей непродовольственных товаров, временно не могут работать из-за локдауна», - рассказал он.

Чиновник добавил, что те, кто проигнорировал карантинные требования и будет пытаться обратиться к городу за возмещением, его не получат.

«Такие себе «хитрецы», мягко говоря, наживающиеся за счет своих законопослушных неработающих конкурентов, периодически выявляются проверками. Хотеть и рыбку съесть и в воду не лезть - вполне естественно, но в данном случае это не сработает», - отметил Ермолаев.

Сейчас Николаевская область находится в «красной» зоне эпидемической опасности распространения COVID-19.

За минувшие сутки в Николаеве зафиксирован 241 новый случай COVID – 19, всего по области-397.

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Автор: Светлана Макринская