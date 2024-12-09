Указ президента Порошенко о символике службы отменен.

Указом президента Украины Владимира Зеленского учреждены эмблема и флаг Службы внешней разведки Украины.

В указе №838/2024 опубликовано описание и рисунок эмблемы - графитово-серый равносторонний крест с расходящимися сторонами, окаймленный серебряными пружками. В центре креста - синий круглый медальон с изображением Знака Княжеского Государства Владимира Великого:

"Медальон имеет две серебряные пружки, между которыми на графитово-сером фоне содержится надпись по кругу "OMNIA VINCIT VERITAS" ("ИСТИНА побеждает ВСЕ") и декоративная точка. Изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого, стрел, ключа, а также буквы надписи и точка - золотые".

Отмечается, что изображения эмблемы и флага СВР могут воспроизводиться на печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, в кино-, видео- и фотоматериалах, издаваемых Службой внешней разведки, а также в других случаях по решению ее руководителя.

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Указ президента № 27/2019 "О символике Службы внешней разведки Украины", который был подписан Петром Порошенко, признан утратившим силу. Предыдущая эмблема имела вид равностороннего золотого лилейного креста, поверх которого помещен малый Государственный Герб. Под эмблемой полукругом размещена золотая девизная лента с надписью "OMNIA VINCIT VERITAS".

Служба внешней разведки

Напомним, главой Службы внешней разведки Украины является генерал-лейтенант Олег Иващенко.

Как сообщал УНИАН, 2 октября этого года президент уволил Олега Луговского с должности заместителя председателя СВР и назначил его первым заместителем. Место Олега Синайко, который занимал должность заместителя главы службы, занял Геннадий Богач.

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