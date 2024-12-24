Военные могут вернуться из СОЧ двумя путями, поделилась эксперт.

Власти разрешили военнослужащим, которые самовольно не впервые оставили часть, добровольно вернуться в ряды войска до 1 января и избежать ответственности по статье 407 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Однако, пока нет механизма, как закрыть уголовные производства в отношении тех военнослужащих, кто не впервые совершил СОЧ, рассказала УНИАН партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners", юрист Лидия Карплюк.

"В отношении тех, кто вернется на военную службу в сроки, определенные законом, точно найдут механизм, как закрыть уголовное производство или освободить их от уголовной ответственности. Если человек уже вернется, то никто его к уголовной ответственности привлекать не будет", - поделилась мнением эксперт.

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Как вернуться из СОЧ в воинскую часть после 1 января? Что надо будет делать и можно ли это сделать в целом?

По словам юриста, все зависит от того фактора, впервые или не впервые лицо совершило СОЧ.

В августе 2024 года были внесены изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми предусмотрено, что человек, впервые совершивший СОЧ, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он добровольно обратился с ходатайством к следователю, прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или к месту службы для продолжения прохождения военной службы. А потом прокурор перед судом инициирует вопрос освобождения такого лица от уголовной ответственности, и тогда нарушитель возвращается на службу.

"Механизм, введенный в августе для тех, кто СОЧ в Украине совершил впервые, продолжит действовать и после 1 января. Тогда были внесены изменения и в Уголовный кодекс, и в Уголовный процессуальный кодекс. Была определена процедура, как происходит освобождение человека от уголовной ответственности, как закрываются производства", - рассказала собеседница.

По ее словам, в отношении лица, самовольно оставившего часть, следователями Государственного бюро расследований начинается уголовное производство и осуществляются следственные действия, принимаются меры для розыска беглеца, его вызова на допрос, установления обстоятельств преступления, а потом ему должны сообщить о подозрении:

"Если человек впервые покинул воинскую часть и в отношении него уже начато уголовное производство, то ему нужно обратиться к следователю или прокурору, если они ему известны, и он имеет право быть освобожденным от уголовной ответственности".

Те, кто впервые ушел в СОЧ и хочет вернуться в ряды армии, могут это сделать и до 31 декабря и после 1 января. В отношении таких лиц законом предусмотрено, что прокурор обращается в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности. Кроме того, суду предоставляют письменное согласие командира воинской части о том, что нарушитель может в этой части продолжать службу.

Карплюк подчеркнула, что ситуация сложнее с теми, кто не впервые совершил СОЧ. Такие люди могут воспользоваться изменениями, принятыми Верховной Радой 21 ноября (вступили в силу 29 числа). Парламент внес изменения в Заключительные положения Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", и в этом документе нет упоминания о совершении СОЧ впервые, поэтому этими нормами могут воспользоваться и люди, которые не впервые покинули воинскую часть, однако, 31 декабря - это крайний срок, когда они должны обратиться с просьбой вернуться на службу, чтобы не получить наказание согласно Уголовному кодексу.

"Важно обратить внимание на то, что в этом законе не прописан механизм, каким образом должно закрыться такое уголовное производство в отношении тех, кто не впервые совершил СОЧ. Поэтому трудно сказать, как это будет происходить на практике. Возможно, какие-то изменения дополнительно внесут, и освобождение от уголовной ответственности будет происходить не через суд, а производство будет закрываться, например, постановлением прокурора", - разъяснила собеседница.

Как сообщила Карплюк, принятыми в ноябре изменениями предусмотрено, что военнослужащим, которые вернутся до конца года в течение 72 часов должна быть продолжена военная служба и возобновлена выплата денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения. Также о продолжении ими военной службы должны быть письменно уведомлены органы досудебного расследования, однако в отношении тех, кто не впервые совершил СОЧ, не понятно, как будет происходить закрытие уголовного производства.

"Я предполагаю, что уголовные производства будут закрывать. Возможно, по линии ГБР или прокуратуры дадут какие-то разъяснения, но вообще механизм должен быть прописан в законе, поскольку общие основания закрытия уголовного производства не подходят для того, чтобы закрыть уголовное производство, начатое в отношении лица, которое не впервые совершило СОЧ", - считает она.

Эксперт сказала, что сейчас те, кто намерен вернуться из СОЧ, могут снова пополнить ряды армии двумя путями:

В приложении "Армия+" появилась возможность подать рапорт о возвращении на службу. Данные из приложения передают в Военную службу правопорядка, а потом с военнослужащим связываются и дают наставления.

Если возвращаться из СОЧ не благодаря приложению, то надо обратиться непосредственно в Военную службу правопорядка, сообщить о намерении вернуться в армию, и они должны предоставить нарушителю информацию о том, как он может это сделать.

По ее мнению, возможно, власть не сможет до 1 января обработать заявки всех, кто не впервые совершили СОЧ и хочет вернуться к службе, которые поступят через приложение "Армия+", и в таком случае может появиться необходимость продлить срок действия такой возможности, но для этого нужно будет вносить изменения в закон:

"Люди, которые покинули воинскую часть впервые, смогут возвращаться в армию и с начала 2025 года и на основании ч. 5 ст. 401 Уголовного кодекса не нести уголовную ответственность. А вот, если человек совершил СОЧ не впервые, то без дополнительных изменений в закон для такого лица в новом году эта лавочка должна была бы закрыться".

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Собеседница подчеркнула, что если человек не воспользуется механизмами декриминализации СОЧ, то ему, согласно ст. 407 УК, угрожает от 5 до 10 лет лишения свободы.

"Когда такие дела только начинали рассматривать суды, то были нередки случаи, что нарушителя освобождали от отбывания наказания с испытательным сроком (в народе - условное осуждение). Например, человеку присуждали 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года. То есть в течение 3 лет человек должен не совершать новых правонарушений и ходить в орган пробации с определенной периодичностью и отмечаться", - отметила юрист.

Эксперт добавила, что прокуроры обжаловали приговоры по таким делам, и когда они дошли до Верховного Суда, то там сделали выводы, что в условиях военного положения такие мягкие приговоры являются незаконными, поскольку фактически это является вариантом для военнослужащих уволиться со службы и не понести наказание, и такая практика демотивирует других военных продолжать служить или наоборот мотивирует их идти таким противоправным путем. "Такие приговоры Верховный Суд начал отменять", - подчеркнула она.

Юрист сообщила, что если человек искренне раскаивался в СОЧ и возвращался на военную службу, то суды все же могли давать условные сроки. "Если человек не раскаялся и не вернулся на службу, то сейчас присуждают только реальные сроки лишения свободы", - отметила собеседница.

По словам Карплюк, в том случае, если военнослужащие не впервые совершили СОЧ и до 31 декабря не используют свой шанс, чтобы вернуться в ВСУ, то в отношении них будет продолжаться уголовное производство, и рано или поздно дело дойдет до суда, и скорее всего они получат наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет. Такое же наказание угрожает и тем, кто впервые самовольно оставил часть и не вернулся добровольно к службе.

"В начатом по факту СОЧ уголовном производстве следствие может длиться до 12 месяцев с момента сообщения лицу о подозрении", - сказала она.

Юрист добавила, что после завершения досудебного расследования стороне защиты открывают все материалы, которые были собраны. "Ознакомление с материалами дела может длиться и один день, а может затянуться и на месяц или несколько месяцев - все зависит от объемов дела и добросовестности стороны защиты", - рассказала эксперт.

Затем дело передается в суд. "Насколько долго продлится рассмотрение дела в суде будет зависеть от того, признает ли военнослужащий свою вину. Если да - тогда процедура рассмотрения дела будет сокращена", - поделилась она.

По словам Карплюк, если обвиняемый вину не признает, например, приводит свои уважительные причины оставления воинской части, оспаривает порядок сбора доказательств и т.д., то такое дело могут слушать достаточно долго:

"Продолжительность рассмотрения дела еще и зависит от того, в каком суде это будет происходить - есть менее загруженные суды, а есть больше. В некоторых судах заседания могут назначать раз в 2-3 месяца. Заседание суда могут переносить, например, из-за болезни, или неявки кого-то из участников по другим причинам".

Эксперт сказала, что только в первой инстанции дело о СОЧ могут рассматривать год-два-три.

"Кроме того, приговор сразу не вступает в законную силу, есть 30 дней на его обжалование. Если лицо будет обжаловать приговор в апелляционном суде, то еще на рассмотрение апелляционной жалобы может уйти несколько месяцев и даже год. Только тогда, когда будет решение апелляционного суда (постановление или приговор), которое сразу вступает в силу, в отношении лица могут выполнять наказание. Человек еще может обратиться в Верховный Суд, но это обжалование не останавливает исполнение приговора", - отметила она.

Какие перспективы в армии у военного с клеймом СОЧ?

Карплюк рассказала, что внесен ряд изменений, согласно которым наличие уголовного производства по факту СОЧ не является препятствием для продолжения военной службы или даже перевода в другое подразделение. Военнослужащие, которые воспользовались предложенным механизмом и вернулись из СОЧ, сначала направляются в резервные батальоны, откуда уже направляются в конкретную часть.

"Эти батальоны созданы специально, чтобы определить дальнейшую судьбу военнослужащего-нарушителя. Лицо может захотеть вернуться в подразделение, в котором служило ранее, или имеет возможность инициировать вопрос о переводе в другую воинскую часть, например, если в предыдущем месте службы были конфликты и проблемы, из-за которых оно и совершила СОЧ", - сказала юрист.

Собеседница добавила, что определен ряд воинских частей, которые готовы принять военных, совершивших СОЧ. По ее словам, обычно нарушителей с радостью принимают, поскольку везде не хватает людей.

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