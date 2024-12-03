Старший сын, 39-летний Алексей Порошенко, с женой, дочерью и сыном живут на два города - Лондон и Сингапур.

Пока нардеп Петр Порошенко пиарится на помощи фронту и фотографируется с воинами, двое его сыновей призывного возраста живут за границей и ни разу с начала большой войны не возвращались в Украину. Об этом говорится в материале Главреда.

Так, 23-летний Михаил Порошенко получает специальность финансового аналитика в магистратуре Лондонской школы бизнеса. Стоимость его обучения стартует с 9950 фунтов за программу (около 420 тысяч гривень). Также он проходил стажировку в тамошней компании GP Bullhound, которая занимается инвестиционным банкингом. Михаил Порошенко еще до начала большой войны попадал в скандалы с российской подоплекой. Так, в 2017 году на фотосессии с одноклассниками он надел кофту друга, родом из России, с надписью RSSIA (Russian Summer School of Institutional Analytics) и посещал концерт российского рэпера Face в Лондоне.

Старший сын, 39-летний Алексей Порошенко, с женой, дочерью и сыном живут на два города - Лондон и Сингапур. Он дистанционно руководит семейным бизнесом в Украине, который на него переписал отец. Жена Алексея Порошенко - Юлия - уроженка Санкт-Петербурга. В девичестве она была Алихановой, однако сменила российское гражданство на украинское после того, как вышла замуж.

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Невестка пятого президента имеет многочисленную и влиятельную родню в Петербурге. В частности, ее старшая сестра Анна является женой вице-губернатора Ленинградской области Дмитрия Ялова. Мужчина ранее работал в структурах российского олигарха Юрия Ковальчука, которого называют одним из самых приближенных к Владимиру Путину. И именно Ковальчук лоббировал назначение Ялова на должность в администрацию Ленинградской области. Мать, Елена Алиханова, работает в Ассоциации банков Северо-Запада, а отец, Лев Алиханов - военный пенсионер. По данным журналистов, дядя и тетя Юлии Порошенко проживают в Крыму, где участвовали в псевдореферендуме во время аннексии Россией полуострова.

Алексей Порошенко имеет военный опыт: после начала войны на Востоке в 2014 году он добровольно мобилизовался и якобы служил командиром минометного расчета. По информации СМИ, на Донбассе его охраняли 20 спецназовцев, а сам сын пятого президента находился в зоне боевых действий под чужим именем для конспирации и ни в каких военных действиях не участвовал. Пробыл на службе всего два месяца.

Сейчас он, как и младший сын нардепа, фактически скрывается от мобилизации за границей, считает военный с позывным "Сталкер". "Почему вы не спрашиваете о его младшем сыне, которому сейчас 23? Почему он не может пойти добровольцем на фронт, как я в свое время пошел? Как тысячи украинских юношей пошли добровольцами на войну? Многим из которых не было даже 20, некоторым даже 18?", - отмечал военный.