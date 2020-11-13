Злоумышленница предлагала женщинам работу в Стамбуле в сфере оказания сексуальных услуг.

В Киеве сообщено о подозрении 40-летней женщине, которая вербовала женщин для сексуальной эксплуатации в Турции.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, сообщено о подозрении жительнице г. Одесса, которая занималась вербовкой женщин и переправляла их в Турецкую Республику с целью сексуальной эксплуатации (ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины).

Согласно материалам следствия, одесситка, в сговоре с гражданином Турецкой Республики, подыскивала в столице молодых женщин, которые находились в трудном материальном положении.

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«Женщинам предлагали работу на территории г. Стамбул в сфере оказания сексуальных услуг с привлекательной прибылью, часть которой необходимо было передавать работодателю», - говорится в сообщении.

Вчера, 12 ноября, правоохранители задержали злоумышленницу при попытке переправки двух женщин через государственную границу Украины в Турцию.

Сейчас в Печерский райсуд Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Юлия Янкевич