У Зеленского приравняли суррогатное материнство к рабству: "супругами" могут оказаться геи и насильники"

По его мнению, коммерческое суррогатное материнство направлено на удовлетворение интересов клиента, который "по сути покупает дорогой товар – ребенка".

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба приравнял суррогатное материнство к рабству.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеДети для иностранцев: число младенцев от суррогатных матерей в столичном отеле возросло (видео)«Ведь по сути это эксплуатация женщины. Рабство, на которое она соглашается через бедность. И никогда бы не согласилась, если бы не заработок», – написал он.

По мнению Кулебы, коммерческое суррогатное материнство направлено на удовлетворение интересов клиента, который «по сути покупает дорогой товар – ребенка».

«Реклама суррогатного материнства, которая сегодня повсюду, «кричит» нам о радостных родителях и счастливых семьях. Но она не говорит нам о том, кто на самом деле скрывается за красивым рекламным буклетом. Есть случаи, когда семьи – фиктивные, когда «супругами» могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники. Она не говорит о том, что Украина вообще не может контролировать, что происходит с детьми, которых вывозят за границу», – считает Кулеба.

Как пример он привел один из договоров, который подписывает суррогатная мать. Он пишет, что женщина, которая подписывает такое соглашение, фактически попадает в рабство. Она должна отчитываться за каждый свой шаг, быть готовой встретиться с генетическими родителями, когда они этого захотят, не имеет права плавать, пользоваться транспортом, обязана согласовывать все свои действия. Также она не имеет права на ребенка, которого родила.

«В соответствии с пунктом 4.11 суррогатная мать должна вернуть все средства, потраченные на нее потенциальным родителям, если, по их требованию при отсутствии медицинских противопоказаний (которые выявляет эта же клиника), откажется от прерывания беременности», – добавил омбудсмен.

Кулеба считает, что «такой формат «передачи» ребенка превращает его в объект договора, в товар, за который платят».

Ранее УНИАН писал, что, по мнению Николая Кулебы, суррогатное материнство в Украине должно быть запрещено.

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