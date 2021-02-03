Женщину-ветерана подозревают в участии в террористической организации "ДНР", ориентируясь на фото 2014 года.

В Киевском апелляционном суде началось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на содержание под стражей ветерана АТО Виктории Котеленец, подозреваемой в участии террористической организации «ДНР».

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Как передает корреспондент УНИАН, обжалуется определение Печерского районного суда Киева о применении к Котеленец меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Защитники принесли ходатайство о поручительстве от народных депутатов. В суд также пришли поручители.

Суд разрешил Котеленец находиться во время заседания не в боксе для задержанных, а возле защитников.

Задержание Виктории Фортуны Котеленец

19 января в Киеве полиция задержала женщину-военнослужащую Викторию Котеленец с позывным «Фортуна», которую, ориентируясь на фотографию, подозревают в том, что она якобы в так называемой "ДНР" конвоювала украинских пленных во время "парада" в 2014 году.

История Котеленец - не нова. С 2015 года ее неоднократно допрашивали сотрудники СБУ по поводу этих фото, и каждый раз убеждались, что на фото не она.

Защитники утверждают, что на самом деле в тот день Котеленец находилась в более чем 1500 км от Донецка, а конвоировала пленных другое лицо - Ольга Сухова, которая внешне похожа на Котеленец.

Муж подозреваемой - лейтенант ВСУ, ее мать - волонтер. У нее двое детей, самой маленькой еще нет и полтора года.

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Автор: Дмитрий Хилюк