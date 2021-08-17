Суд отказался отпускать Антоненко на поруки.

Суд продлил меры пресечения Андрею Антоненко и Яне Дугарь, обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял суд присяжных в составе Шевченковского районного суда Киева.

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"Ходатайство прокурора удовлетворить: продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста обвиняемому Антоненко... продлить срок действия дополнительных обязанностей обвиняемой Дугарь...",- зачитала фрагмент постановления председательствующая судья Оксана Голуб.

Следующее заседание по делу состоится в 11:00 31 августа.

Справка УНИАН. Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Сейчас Антоненко находится под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, Кузьменко - под ночным домашним арестом, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

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Автор: Антонина Доломанжи