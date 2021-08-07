Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения.

Высший антикоррупционный суд Украины огласил приговор бывшему заместителю руководителя "Харьковоблэнерго" и экс-директору "Харьковводоканал" - им назначено наказание в виде 5 и 4 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Сегодня в Высшем антикоррупционном суде объявлен обвинительный приговор бывшему заместителю руководителя ПАО "Харьковоблэнерго" и директору КП "Харьковводоканал", которые вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды третьим лицом, в нарушение требований действующего законодательства заключили трехсторонний договор переуступки права требования, в результате чего интересам предприятия нанесены убытки на сумму более 18 млн грн", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что коллегия ВАСУ поддержала позицию прокурора САП и признала указанных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

По приговору суда бывшим руководителям "Харьковоблэнерго" и "Харьковводоканала" назначено наказание в виде 5 и 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех и двух лет, со штрафом 17 тыс. грн.

В САП напоминают, что приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Автор: Надя Пришляк