Адвокаты просят суд выпустить Антоненко из-под стражи, а Кузьменко - из-под домашнего ареста.

Сегодня суд должен рассмотреть ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения врачу Юлии Кузьменко и ветерану АТО Андрей Антоненко, обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, дело рассматривает суд присяжных в составе Шевченковского райсуда Киева.

В начале заседания адвокат Антоненко Дмитрий Круговой просил суд выпустить его из стеклянного бокса, в частности для того, чтобы облегчить участие своего подзащитного в процессе и его общение с защитниками, однако суд отказал в удовлетворении такого ходатайства.

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Сегодня будет рассматриваться ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения фигурантам дела и ходатайство защитников об изменении меры пресечения Кузьменко и Антоненко.

Адвокаты ходатайствуют об освобождении Антоненко из-под ареста и изменении ему меры пресечения на любую, не предусматривающую содержания под стражей.

Защитник Кузьменко просит изменить домашний арест на личное обязательства или взятие на поруки.

Напомним, соответствующие ходатайства суд должен был рассмотреть еще 16 марта, однако Антоненко не доставили в суд.

Из-за плохого качества связи Антоненко отказался участвовать в заседании через видеосвязь, его поддержали и другие обвиняемые и их защитники.

Поэтому заседание пришлось перенести.

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Дело об убийстве Павла Шеремета

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Антоненко находится под стражей, Кузьменко находится под домашним арестом, а на Дугарь наложено личные обязательства.

Дело против них рассматривает суд присяжных в составе Шевченковского райсуда Киева.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

В мае 2020 года Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще две подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Теперь их обвиняют в выполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

В Нацполиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета в Офисе генерального прокурора Украины.

Адвокаты Антоненко и Кузьменко не исключили, что следствие может приписать их подзащитным сотрудничество с КГБ Беларуси.

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Автор: Антонина Доломанжи