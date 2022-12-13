13 декабря в Броварах под Киевом – горячо. Представители ООО "Стар Инвестмент ВАН", что подчиняется российскому олигарху Виктору Полищуку, силой пытаются захватить здание "Броварского завода пластмасс". В результате событий пострадал корреспондент "Стоп нелегал ТВ", а также правозащитники ВОО "Стоп коррупции".

Об этом сообщает с места журналистка "СтопКора" Наталья Дегтярь.

"Просто при мне произошло нападение на журналиста "Стоп нелегал ТВ" Дениса Шинкаренко. На него напал неизвестный мужчина – он ударил Дениса и выбил у него из рук телефон. Все это мы зафиксировали на видео", – рассказала она.

Видео дня

Сам пострадавший подтвердил слова о нападении. Шинкаренко вызвал "скорую помощь" и полицию, которые пока не пускают на территорию предприятия.

"Сегодня я приехал на "Броварской завод пластмасс", где происходит рейдерский захват. Ко мне подошел Сергей Колесник, который называет себя представителем "новых владельцев", начал хамить, разбил мне телефон и нанес телесные повреждения. Сейчас я вызвал "скорую", потому что у меня головокружение. Вызвал также полицию. Я слышал крики с 3-го этажа, что там произошло – мне неизвестно, но похоже, что еще какая-то стычка", – рассказал он.

На обнародованном видео видно, как Сергей Колесник выбивает телефон из рук Шинкаренко. После чего, по словам потерпевшего, нападавший дал пару пощечин журналисту. Далее агрессор с ломом выломал замок, дал ломом по рукам нескольким людям, которые пытались его остановить и похитил генератор из здания завода. Все это происходило на глазах у полиции охраны.

В то же время, как нам стало известно, внутри предприятия действительно произошла драка.

О ходе событий там сообщает очевидец – правозащитник ВОО "Стоп коррупции" Роман Литвин.

"С самого утра в 10:30 уже известный нам господин Сергей Колесник с 5-ю мужчинами на 3 этаже с лестницы выбил окно на балкон. С помощью лома рейдеры также выбили пластиковые двери, зашли в здание и напали на трех парней, которые здесь арендаторы. Нас они "задули" из огнетушителя, была драка. Сейчас мне трудно дышать. Мы вызвали полицию, но никого не пускают, даже "скорую". При этом теперь охранники, которые принимали в этом участие, делают себя пострадавшими", – подчеркнул он.

Литвин также добавил, что человек, который представляется представителем нового собственника здания Сергей Колесник, которая непосредственно ломала ломом дверь и проникла на третий этаж здания, сейчас находится на месте происшествия и раздает полиции указания по осуществлению пропуска и непропуску лиц на территорию завода.

Журналисты пообщались с еще одним мужчиной, который тоже назвал себя "представителем собственников".

"У меня нет полномочий пропускать журналистов, вопрос не ко мне, это не в моей компетенции. У меня другие обязанности, оставьте меня в покое. У меня распоряжение руководства – никого не пропускать. Мое руководство – это компания "Стар Инвестмент ВАН", – сказал он.

Напомним, обострение ситуации вокруг "Броварского завода пластмасс" продолжается уже вторую неделю подряд. Акционеры предприятия заявляют о рейдерстве. Так, по их словам, ООО "Стар Инвестмент ВАН" действительно выкупило права на завод, но впоследствии сделка была отменена судом. Несмотря на постановление Фемиды, представители ООО при содействии исполнителя Ярослава Бережного быстро перерегистрировали предприятие и сейчас называют себя его владельцами и силовым методом пытаются захватить завод.

В рейдерстве представителям общества также способствует полиция охраны, о чем сообщалось ранее.

По данным "СтопКора", ООО "Стар Инвестмент ВАН" подчиняется пророссийскому олигарху, владельцу ТЦ "Gulliver" и родственнику президента российской федерации Дмитрия Медведева Виктору Полищуку.

Отмечается, что "СтопКор" обращался с информационными запросами в "Стар Инвестмент ВАН", а также в центральный офис ТЦ "Gulliver", чтобы подтвердить или опровергнуть связи, но пока ответа нет.