Украинцев призвали соблюдать установленные противоэпидемические правила.

Министерство здравоохранения Украины не планирует введение дополнительных ограничений на Пасху.

Читайте такжеСитуация улучшается: еще одна область Украины вскоре выйдет из "красной" зоныОб этом на своей странице в Facebook сообщил глава министерства Максим Степанов.

«Дополнительных ограничений на Пасху мы не планируем. Несмотря на то, что пик пандемии пройден и даже столица после 30 апреля, вероятно, перейдет в «желтую зону» – расслабляться рано. Я не хочу, чтобы сразу после праздников у нас снова был всплеск заболеваемости. Поэтому призываю украинцев продолжать соблюдать установленные противоэпидемические правила... А церковь – создать все условия для безопасного посещения храмов верующими», – отметил он.

Среди главных правил министр выделил:

носить маски правильно;

избегать скоплений людей;

праздновать в узком семейном кругу.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц