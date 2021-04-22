Министерство здравоохранения Украины не планирует введение дополнительных ограничений на Пасху.
Читайте такжеСитуация улучшается: еще одна область Украины вскоре выйдет из "красной" зоныОб этом на своей странице в Facebook сообщил глава министерства Максим Степанов.
«Дополнительных ограничений на Пасху мы не планируем. Несмотря на то, что пик пандемии пройден и даже столица после 30 апреля, вероятно, перейдет в «желтую зону» – расслабляться рано. Я не хочу, чтобы сразу после праздников у нас снова был всплеск заболеваемости. Поэтому призываю украинцев продолжать соблюдать установленные противоэпидемические правила... А церковь – создать все условия для безопасного посещения храмов верующими», – отметил он.
Среди главных правил министр выделил:
- носить маски правильно;
- избегать скоплений людей;
- праздновать в узком семейном кругу.
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