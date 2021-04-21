Столица находится в "красной" зоне с 23 марта.

Киев до конца апреля может покинуть "красную" зону карантина и перейти сразу в "желтую", миновав "оранжевую".

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина", пишет "Сегодня".

"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас", – сказал он.

Он отметил, что "коронавирус – атеист и ему все равно, что людям нужно праздновать Пасху". Поэтому он призвал на праздники не собираться большими компаниями и провести этот день дома.

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Накануне первый замглавы КГГА Николай Поворозник сообщил сайту "Сегодня", что сроки выхода столицы из "красной" зоны станут известны после детального анализа ситуации с заболеваемостью. Об ограничениях на Пасху будут говорить в конце текущей недели.

"Ситуация в Киеве немного улучшилась, стабилизировалась, но все будет зависеть от того, какой будет эпидемиологическая ситуация на эту пятницу и понедельник. После этого будут приниматься соответствующие решения. В том числе и о том, в какой по цвету зоне карантина будет находиться город", – сказал он.

Карантин в Киеве: что известно:

Власти столицы усилила карантинные ограничения с 20 марта, с 23 марта Киев находится в "красной" зоне эпидемической опасности.

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации ввели локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы.

14 апреля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что действие жестких карантинных ограничений в городе продлено до 30 апреля.

При этом в Минздраве отвергли возможность введения общегосударственного локдауна на майские праздники.

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Автор: Юрий Годован