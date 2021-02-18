Глава ОП предложил студентам принять участие в форуме "Украина 30".

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак предложил возобновить стажировку студентов в ОП.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Глава ОП встретился со студентами Украинской академии лидерства в рамках Всеукраинского форума молодых государственников «София Киевская» и пригласил слушателей академии присоединиться к участию во Всеукраинском форуме «Украина 30» и предложить свой праздничный проект к 30-летию независимости Украины.

Он отметил, что невозможно построить современную страну без участия амбициозных, светлых, патриотических, неравнодушных и образованных молодых людей.

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«После сегодняшней встречи вижу, что нам точно стоит возобновить стажировку студентов в Офисе Президента, которая была свернута из-за ковида. Уверен, что студенты смогут привнести свежий взгляд во многие процессы, поскольку все существенные изменения происходят тогда, когда человеку не безразлично», – отметил Андрей Ермак.

Руководитель Офиса главы государства сообщил, что после окончания карантина планируется возобновить программу стажировки в полном объеме, и студенты смогут приобщиться к работе Офиса в направлениях, которые им интересны.

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Автор: Денис Прядко