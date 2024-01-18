Одним из многочисленных нарушений действующего законодательства в документе №10062 является сбор и внесение в реестр личных данных лица без получения его согласия.

По словам исполнительного директора Украинского Хельсинского союза по правам человека Александра Павличенко, принятый Радой закон о военном учете угрожает не только личной безопасности военнослужащих и ставит под угрозу национальную безопасность, но и вступает в конфликт с положениями Конституции.

В действующем законе о защите персональных данных четко прописан запрет на трансграничную передачу персональных данных, поясняет правозащитник. Каждый человек должен четко знать, где хранятся его данные, каким образом они защищены, как их обрабатывают, кто имеет к ним доступ и как долго это продлится. Таким образом, нормы нового закона являются прямым нарушением национального законодательства, сказал он изданию Телеграф.

Кроме того, они противоречат общему регламенту о защите данных (GDPR-политике), который является основополагающим стандартом в европейском законодательстве.

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"В Украине действует комплексная система защиты подобной информации трех уровней. Ее деятельность обеспечивает СБУ и внутренние реестры находятся под надежной защитой. Новый закон предусматривает хранение данных на зарубежных серверах, где наша система не работает, поэтому мы не можем быть уверены в защите этих данных. Все осложняется тем, что речь идет о военных, а значит об особо чувствительной информации, которая должна защищаться на самом высоком уровне. В случае ее утечки может быть нанесен ущерб обороноспособности государства. На основе данных из этого реестра можно будет определить количество украинских военнопленных и погибших, что является секретной информацией", - пояснил эксперт.

Одним из многочисленных нарушений действующего законодательства в документе №10062 является сбор и внесение в реестр личных данных лица без получения его согласия. Впрочем, по словам Александра Павличенко, с государственными учреждениями (и тем более - армией) спорить относительно этой нормы крайне сложно.

"Представьте себе ситуацию: вы хотите получать пенсию. Приходите в учреждение для оформления необходимых документов, но предоставлять личные данные отказываетесь. Это же невозможно. Никто не будет выдавать деньги инкогнито. То же самое и с военными. Не может мобилизованный или контрактник сказать в ТЦК: я пойду служить, но записывать кто я вам не позволю. То есть, даже если бы это согласие требовалось по закону, фактически, отказаться от сбора персональных данных в госучреждениях мы не можем. Конечно, если хотим получать от них услуги и участвовать в жизни страны", - сказал юрист.

Павличенко говорит, что закон может быть пересмотрен постфактум на предмет его конституционности. В частности, положения, нарушающие основополагающее право на личную и частную жизнь. Также причиной для обжалования может стать нарушение директивы GDPR, что противоречит европейскому подходу к законотворчеству и курсу на евроинтеграцию Украины в целом.

Закон о военном учете-детали

16 января Рада приняла законопроект №10062, который вводит новации в процедурах обработки и использования данных в государственных реестрах относительно воинского учета и приобретения статуса ветерана войны.

Его принятия ждали давно, но в финальную версию документа не попали некоторые важные пункты, утверждает нардеп Марьяна Безуглая.

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