Вчера Верховная Рада приняла законопроект о цифровизации армии. Его принятия ждали давно, но в финальную версию документа не попали некоторые важные пункты, утверждает нардеп Марьяна Безуглая.
"Не спешите радоваться и благодарить, как здесь уже написало Министерство обороны Украины и другие. "Европейская солидарность", [экс-спикер Рады Дмитрий] Разумков, "Батькивщина" сбили ряд очень важных норм", – написала она в своем Фейсбуке.
По словам Безуглой, принятый во втором чтении законопроект в частности потерял следующие пункты:
- о сертификате защитника - возможность гражданам иметь военно-учетный документ в электронном варианте;
- об электронном кабинете предприятия - там должен быть перечень забронированных работников и инструменты для их бронирования;
- о предоставлении статуса участника боевых действий средствами электронной системы Минобороны;
- об электронном реестре военнослужащих (тех, кто уже служит) — все останется в бумажном виде.
Безуглая критикует отсутствие каждого из этих пунктов тем, что депутаты оставили старые бюрократические процедуры, которые отнимают у граждан много времени и создают коррупционные риски.
Закон о цифровизации армии
Как писал УНИАН, 16 января Рада приняла законопроект №10062, который вводит новации в процедурах обработки и использования данных в государственных реестрах относительно воинского учета и приобретения статуса ветерана войны.
В частности депутаты утвердили:
- создание электронного реестра военнообязанных и совершенствование процедур межведомственного взаимодействия по его наполнению;
- совершенствование межведомственного взаимодействия по предоставлению статуса участника боевых действий, его цифровизацию;
- порядок защиты информации в информационно-коммуникационных системах Минобороны;
- возможность использования "облачных" ресурсов НАТО для хранения тайной информации.