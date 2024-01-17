Нардеп утверждает, что законопроект "порезали" оппозиционные партии.

Вчера Верховная Рада приняла законопроект о цифровизации армии. Его принятия ждали давно, но в финальную версию документа не попали некоторые важные пункты, утверждает нардеп Марьяна Безуглая.

"Не спешите радоваться и благодарить, как здесь уже написало Министерство обороны Украины и другие. "Европейская солидарность", [экс-спикер Рады Дмитрий] Разумков, "Батькивщина" сбили ряд очень важных норм", – написала она в своем Фейсбуке.

По словам Безуглой, принятый во втором чтении законопроект в частности потерял следующие пункты:

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о сертификате защитника - возможность гражданам иметь военно-учетный документ в электронном варианте;

об электронном кабинете предприятия - там должен быть перечень забронированных работников и инструменты для их бронирования;

о предоставлении статуса участника боевых действий средствами электронной системы Минобороны;

об электронном реестре военнослужащих (тех, кто уже служит) — все останется в бумажном виде.

Безуглая критикует отсутствие каждого из этих пунктов тем, что депутаты оставили старые бюрократические процедуры, которые отнимают у граждан много времени и создают коррупционные риски.

Закон о цифровизации армии

Как писал УНИАН, 16 января Рада приняла законопроект №10062, который вводит новации в процедурах обработки и использования данных в государственных реестрах относительно воинского учета и приобретения статуса ветерана войны.

В частности депутаты утвердили:

создание электронного реестра военнообязанных и совершенствование процедур межведомственного взаимодействия по его наполнению;

совершенствование межведомственного взаимодействия по предоставлению статуса участника боевых действий, его цифровизацию;

порядок защиты информации в информационно-коммуникационных системах Минобороны;

возможность использования "облачных" ресурсов НАТО для хранения тайной информации.

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