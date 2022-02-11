Программа доступна для привитых подростков с понедельника.

В банках открыто уже почти 40 тысяч счетов по программе "еПоддержка" для вакцинированных от COVID-19 подростков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга рассказала заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич.

Она отметила, что по состоянию на 11 февраля уже более 73 тысяч детей в возрасте от 12 до 17 лет получили одну дозу прививки от COVID-19 и еще более 62 тысяч имеют полную защиту.

Карчевич напомнила, что вакцинированные подростки на этой неделе стали участниками программы "еПоддержка": привитые двумя дозами вакцины дети 14-18 лет начали получать одну тысячу гривен от государства.

"Так, за первые дни было открыто более 39 тысяч счетов в банках по программе "еПоддержка". Это почти 64% детей, получивших полную защиту от коронавірусної болезни. Известно, что на 1,2 миллиона гривен были куплены школьные принадлежности и канцелярские изделия. На почти 400 тысяч гривен - товары спортивного назначения, и еще 153 тысячи гривен было потрачено на услуги в сфере образования", - рассказала представительница МИНЗДРАВА.

Напомним, 7 февраля вступило в силу постановление Кабинета министров, которое расширяет действие государственной программы "еПоддержка" по выплате 1 тысячи гривен вакцинированным на детей в возрасте от 14 лет. Также правительство прорабатывает решение о возможности расширения программы на детей в возрасте 12-14 лет.

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