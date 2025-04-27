Последний раз сталкера там задержали примерно месяц назад.

Во время полномасштабной войны количество визитов сталкеров в Чернобыльскую зону отчуждения существенно уменьшилось. Сейчас "сталкерство" на паузе, говорит глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко.

В интервью УНИАН он добавил, что последний раз сталкер был задержан примерно месяц назад. Им был молодой парень, который дошел до Припяти из Винницкой области.

"Он обошел посты, минные поля. Каким образом он это сделал – выясняла уже служба безопасности. В целом это очень редкие случаи на сегодняшний день. "Сталкерство" на "паузе", потому что настоящие сталкеры, а не в игре, понимают опасность. Ведь есть не только мины – их могут принять за вражеское ДРГ. Поэтому есть очень-очень единичные случаи "сталкерства". Даже не каждый месяц", – пояснил он.

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Ищенко добавил, что многие люди из числа сталкеров, которые посещали зону отчуждения до полномасштабного вторжения, встали на защиту Родины.

"А некоторые из них служат даже в зоне отчуждения. Сталкеры стали военными", – констатировал он.

Когда Чернобыльская зона отчуждения будет пригодной для жизни

После аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года та местность серьезно загрязнена. В зоне отчуждения есть "чистые" локации, которые официально считают безопасными, но в ближайшем будущем их не станет больше.

Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Григорий Ищенко отметил, что зона отчуждения станет пригодной для жизни более чем через 20 тысяч лет, ведь именно столько, по его словам, составляет период распада у плутония, у урановой группы.

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