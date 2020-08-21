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В Украине почти треть населения ностальгирует по СССР – опрос

13:45, 21 августа 2020
Общество
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Почти треть украинцев скучают по СССР / фото УНИАН

Читайте такжеАбсолютное большинство украинцев предпочитают строить свое будущее в Украине - опросОб этом свидетельствуют результаты представленного во время пресс-конференции общенационального исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова.

«Высокий уровень поддержки решения о независимости не избавляет многих украинцев от ностальгии по Советскому Союзу. Так, почти 32% считают, что распад СССР - это плохо. Противоположного мнения придерживаются 49% опрошенных. Остальные - затруднились с ответом», - констатируют авторы исследования.

Ответы респондентов почти зеркально разделились относительно вопроса о том, чего было больше за годы существования независимой Украины: положительного или негативного.

Примерно четверть опрошенных считают, что больше было позитива. Также четверть убеждены в том, что негатива было больше. Наибольшая доля (более 40%) считают, что за годы независимости было примерно столько же позитивного, сколько и негативного.

Этот вопрос также имеет существенные региональные и возрастные различия. Так, молодежь считает, что позитива было больше, старше население тяготеет к полярной позиции. В возрастном распределении меньше всего положительных оценок на востоке, а больше всего - на западе.

Как проводился опрос

  • Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Авторы: Катерина Шварц, Таня Поляковская

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