Старушка все время топит печку дровами, чтобы не замерзнуть.

Без света, нормальных условий и цивилизации в старой хижине посреди поля недалеко от села Крымное Старовыжевского района на Волыни живет одинокая 85-летняя бабушка Анна.

Нашли женщину основатели проекта "Розовая душа" Анастасия Рудик и Александр Свобода и рассказали ее историю на своем YouTube-канале.

К дому бабушки нет дороги, поэтому волонтеров везли туда на тракторе с прицепом. В доме старушки настолько холодно, что она сидит в нескольких тулупах: мерзнут ноги, спина. Еду держит в ящике: есть ломоть колбасы, немного жира, который дал кто-то из местных, молоко.

Волонтеры привезли бабушке хлеб, колбасу, рыбу, мясо, молоко, йогурты, сладости, печенье – продукты, которые не надо готовить, потому что она просто не имеет возможности это делать. Старушка благодарит и говорит, что это Господь дает ей таких добрых людей, ведь она каждый день молится и просит у него помощи.

Она так и говорит: "Какой тот Господь добрый. Как он тех людей добрых ищет".

В разговоре с волонтерами бабушка искренняя и простая. Говорит, прожила жизнь "девкой", потому что жалко было мать оставить. Сейчас у нее никого не осталось.

Чтобы согреться, она с самого утра топит печь, а ночью не спит, чтобы огонь не погас.

"Лет 4 уже нельзя спать. Лежу, накроюсь, что-то даже снится", - говорит бабушка Анна.

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Каждый день бабушки начинается с того, что она протапливает старенький дом, молится Богу (у бабушки есть три Евангелия, но читать их не может, потому что плохо видит, а где взять очки – не знает), ест, кормит трех собак и смотрит за огнем. Она рассказала, что хотела бы сделать плиту, чтобы иметь возможность приготовить еду.

"Плита была на улице, я под плитой зимой в снег ложилась одетая вечером и спала. И мне не было так холодно, как теперь", - рассказывает бабушка.

В потолке дома и в дверях есть большие щели, которые старушка не имеет средств залатать. Света в доме не было никогда, бабушка пользуется лампой.

"Я ее говорю — у вас в дверях дыры, а она мне — хорошо, так свежий воздух заходит", - рассказывает волонтер Анастасия Рудык.

Женщина, хоть и старая, но держит у дома хозяйство. Есть корова, у ее ног ластится пес. Социальные работники говорят, что раньше бабушка как-то справлялась с этим, но сейчас ей уже надо помогать.

Едва ли не единственная гостья бабушки - социальная работница Антонина. Она навещает старушку регулярно: привозит ей продукты, приносит дрова в дом и кормит корову. Она рассказала, что в этом доме бабушка жила не всегда, но ее дом когда-то уничтожил пожар. Семьи у нее нет, поэтому помощи ждать не от кого.

Несмотря на это волынянка не теряет оптимизма, не жалуется на такую судьбу.

Волонтеры собирают средства, чтобы купить ей все необходимое и просят присоединиться всех неравнодушных. Они планируют утеплить потолок, окна и стены. Установить новую дверь, побелить стены и потолок. Организовать свет и печку. Купить мебель, в частности, стол, кресло. Также нужны мобильный телефон, очки, посуда, теплая одежда и обувь, продукты. А еще - неравнодушные мастера, которые смогут сделать ремонт.

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Автор: Виктория Гордиенко