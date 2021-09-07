Негативно высказались относительно парада 20% респондентов, еще 23% сказали, что нейтрально относятся к мероприятию.

Среди официальных мероприятий ко Дню Независимости украинцы лучше всего оценили военный парад в Киеве - 44% положительно.

Об этом сообщает Социологическая группа "Рейтинг", ссылаясь на результаты проведенных исследований.

Негативно высказались относительно парада 20% респондентов, еще 23% сказали, что нейтрально относятся к мероприятию.

Мини-фильм "ДНК Украины" положительно оценили 38%, выступление президента Украины Владимира Зеленского на параде – 36%, праздничный концерт на стадионе "Олимпийский" в Киеве – 29%.

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Среди респондентов, которые видели эти мероприятия, лучшие оценки получил мини-фильм "ДНК Украины" (67%).

Справка. Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 2-4 сентября. Было опрошено 2500 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность репрезентативности - не более 2,0%.

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Автор: Инна Андалицкая