Пилот отметил, что главная сложность заключалась в том, что помощь нужно было доставлять на 100 км в глубину контролируемой врагом территории.

Военный пилот рассказал, как летал с помощью для украинских защитников в блокадный Мариуполь.

Его рассказ обнародовало Главное управление разведки Минобороны.

По словам пилота, все операции по эвакуации раненых с "Азовстали" и по доставке помощи военным были секретные, за это время на понимание и изучение всех нюансов не было даже у экипажей.

"Каждый полет готовился индивидуально. У кого было время на подготовку, а у кого-то - неделя. А у кого-то были считанные часы", - поделился он.

Пилот отметил, что главная сложность заключалась в том, что помощь нужно было доставлять на 100 км в глубину контролируемой врагом территории.

"Это было не то, что сложно. Это было почти невозможно", - подчеркнул он.

По словам пилота, наибольшее волнение было тогда, когда экипаж шел к вертолету. Но в процессе полета это уже воспринималось как работа. "Мы просто работали и делали то, что должны были делать", - отметил он.

По его словам, однажды во время полета уже из Мариуполя в 6 км от города в вертолет попала ракета, и один двигатель отказал. Второй вертолет, летевший позади, российские оккупанты сбили и экипаж погиб.

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