Проводятся следственные действия.

Полиция открыла уголовное производство относительно возможной подделки документов, касающихся образования, которые выданы Спартаку Субботе.

Об этом сообщила пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Анна Зубрева в комментарии агентству УНИАН. Она отметила, что один гражданин обратился с письмом в Министерство образования и науки Украины по этому вопросу. По ее словам, в свою очередь министерство направило это обращение в полицию.

"Мы открыли уголовное производство по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа – УНИАН). Сейчас ведется досудебное расследование. Проводятся следственные действия", - сообщила Зубрева.

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Скандал вокруг Спартака субботы: все детали

Как сообщал УНИАН, в апреле 2023 года психотерапевт Илья Полуденный опубликовал на YouTube расследование об одном из популярных психологов Спартака Субботе, где речь шла о якобы отсутствии у него медицинского образования.

Также он отмечал, что Суббота говорил о работе в Службе безопасности Украины, но выяснилось, что это частная структура "Союз безопасности Украины". Также была информация, что якобы Спартак Суббота имел сексуальные отношения с клиентками.

В мае 2023 года в МОН заявили, что получили запрос о достоверности копий документов об образовании и свидетельства о признании в Украине иностранного документа об образовании, изданных на имя Субботы.

В ГП "Информационно-имиджевый центр" и ГП "Инфоресурс" заявили, что сведения о дипломе магистра в реестре документов об образовании в ЕДЕБО отсутствуют, а указанное по делу свидетельство о признании иностранного документа об образовании МОН не выдавало.

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