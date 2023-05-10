ГП "Информационно-имиджевый центр" и "Инфоресурс" уже ответили, что в реестрах диплома магистра нет.

Министерство образования и науки заявляет, что полиция должна проверить, поддельные ли документы скандального психолога Спартака Субботы.

В сообщении сказано, что в МОН поступил запрос на публичную информацию о достоверности копий документов об образовании и свидетельства о признании в Украине иностранного документа об образовании, выданных на имя Спартака Субботы.

Поэтому министерство направило запросы в ГП "Информационно-имиджевый центр" и ГП "Инфоресурс", чтобы подтвердить факт наличия в реестрах указанных документов об образовании.

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"Сейчас получили ответы от обоих государственных предприятий, что сведения о дипломе магистра, копия которого приложена к аттестационному делу, в реестре документов об образовании в ЕДЕБО отсутствуют, а указанное по делу свидетельство о признании в Украине иностранного документа Об образовании Министерство образования и науки Украины не выдавало", - сказано в сообщении.

В министерстве отмечают, что после этого обратились в Национальную полицию Украины с просьбой проверить возможный факт подделки и умышленное использование поддельных документов субботой.

Скандал с субботой

Как сообщал УНИАН, в апреле психотерапевт Илья полуденный опубликовал на YouTube расследование об одном из популярных психологов Спартака Субботе, где говорит о якобы отсутствии у него медицинского образования. Отмечает, что Суббота говорил о работе в СБУ, то есть в Службе безопасности Украины, но выясняется, что это частная структура "Союз безопасности Украины".

Кроме того о Спартаке Субботе писали, что он якобы имел сексуальные отношения с клиентками.

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